Was passiert in den Schulen nach den Ferien?

Wie umgehen mit den RKI-Vorschlägen?

Das RKI empfiehlt kleinere Klassen

In den vergangenen Monaten hat sich die Politik immer wieder an die Empfehlungen des Robert Koch-Instituts gehalten. Ob das nun auch für die Schulen in "Hotspots" gilt, wird sich zeigen. Es könnte sein, dass NRW vor einer Verkleinerung der Klassen noch zurückschreckt und erst einmal auf die Maskenpflicht setzt. Denn wenn Schüler zuhause bleiben, können deren Eltern gegebenenfalls nicht zur Arbeit gehen. Genau das will die Landesregierung aber verhindern.

Vermehrt Ausbrüche in Schulen

Doch die Annahme, dass die Schulen mit dem Coronavirus nichts zu tun haben, scheint zumindest zweifelhaft. So heißt es in dem RKI-Papier: " Ausbrüche in Schulen werden nach Wiedereröffnung der Bildungseinrichtungen in zunehmendem Ausmaß beobachtet ." Zwar könnten diese bislang gut kontrolliert werden. Aber das tatsächliche Ausmaß einer Übertragung innerhalb der Schulen und von den Schulen in die Familien sei " weitgehend unklar ".