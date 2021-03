Corona-Maßnahmen: NRW-Rufe nach Öffnungen

Vizeministerpräsident Stamp (FDP)

Beim nächsten Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) zur Corona-Krise dürfe nicht nur auf die Sieben-Tage-Inzidenz geschaut werden, forderte Stamp.

Forderung nach "Beinfreiheit"

Er wünsche sich von den Beratungen am Mittwoch eine bundesweite Grundrichtung - aber mit "einer gewissen Beinfreiheit" sowohl in den Ländern als auch in unterschiedlich von Corona betroffenen Regionen. Stamp verwies auf niedrige Inzidenzzahlen zum Beispiel im Münsterland. Die FDP drängt in der Koalition mit Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) schon länger auf Öffnungen.