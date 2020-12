Corona: Laschet kündigt schnellstmöglichen Lockdown an

Möglichst schnell - besser noch am Samstag als am Sonntag - sollten sich die Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) auf bundeseinheitliche Maßnahmen verständigen, so Laschet, "damit Klarheit herrscht".

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Geschäfte, die keine Waren des täglichen Bedarfs anbieten, sollen "schnellstmöglich" bis 10. Januar geschlossen werden.

Keine Präsenzpflicht mehr an Schulen

Die Präsenzpflicht an den Schulen in NRW werde bereits am Montag aufgehoben. Für Schüler der Klassen bis 1 bis 7 werde es ein Unterrichtsangebot geben, so Laschet, wobei die Eltern ihre Kinder von Präsenz befreien können. Schüler ab Klasse 8 sollen zu Hause bleiben und werden auf Distanz unterricht. Die Ferien werden demnach um den 7. und 8. Januar verlängert.