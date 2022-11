Zuletzt ist in mehreren Bundesländern die Isolationspflicht bei einer Coronainfektion abgeschafft worden. Auch in Nordrhein-Westfalen wird darüber diskutiert. Aber: So weit will die schwarz-grüne Landesregierung nicht gehen. Stattdessen verkündete das Gesundheitsministerium am Mittwoch eine Verkürzung der Isolationspflicht.

Isolation endet nach fünf Tagen

Demnach müssen sich Betroffene bei einem positiven Testergebnis weiterhin zu Hause isolieren. Nach fünf Tagen wird diese Isolationspflicht aber künftig automatisch zu Ende gehen – egal ob dann ein Corona-Test negativ oder positiv ausfällt. Die neue Regel soll ab 30. November gelten, zu diesem Datum wird die Test- und Quarantäneverordnung des Landes angepasst.