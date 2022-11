Laumann: NRW hält an ÖPNV-Maskenpflicht fest

Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern lehnen Vorstoß aus Schleswig-Holstein ab

NRW ist übrigens nicht das einzige Bundesland, das dem Vorstoß von Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) eine klare Absage erteilt. Auch Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD ) kritisierte den Schritt: "Wir sind froh, dass wir derzeit die Situation gut unter Kontrolle haben. Aber gerade mit Blick auf die kalte Jahreszeit sind wir nicht der Auffassung, dass wir von dem jetzt niedrigen Niveau von Schutzmaßnahmen noch weiter heruntergehen sollten." Deswegen werde Niedersachsen bei dem Status quo bleiben, sagte Weil.

Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), plädiert ähnlich wie NRW-Gesundheitsminister Laumann für ein einheitliches Vorgehen von Bund und Ländern in dieser Frage. "Weil wir kennen die Diskussion bei den Bürgern. Sie verstehen nicht, wenn in einem Land es so ist, in dem anderen Land so", erklärte sie. Schwesig schlug vor, dass die Gesundheitsminister auf ihrer Konferenz sowohl die Frage der Maskenpflicht im öffentlichen Nahverkehr als auch die Frage der Isolationspflicht gemeinsam beraten. Wichtig sei, dabei auch auf das Votum der Corona-Expertenkommission zu hören.

Lauterbach warnt vor Winterwelle

Auch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) ist gegen ein Ende der Maskenpflicht im ÖPNV. Die Maskenpflicht sei notwendig, sagte er dem Sender "Welt". Man müsse im Winter mit wieder steigenden Fallzahlen rechnen. "Wenn wir jetzt die Maskenpflicht aussetzen würden und hätten dann zum Beispiel eine massive Welle, das ist nicht vermittelbar" , so Lauterbach. Menschen müssten sicher zur Arbeit kommen können.

Mit dem Flugverkehr - wo keine Maskenpflicht mehr gilt - könne man das nicht vergleichen. Nur ganz wenige Menschen kämen jeden Tag mit dem Flugzeug zur Arbeit, aber Millionen mit Bus oder Bahn.