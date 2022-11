Kommentar: Der Wischi-Waschi-Kompromiss bei der Isolationspflicht

Karl-Josef Laumann (CDU) wurde in den letzten Tagen nicht müde zu betonen, dass er die Isolationspflicht richtig findet. Zumindest für diesen Herbst und Winter. Und so war er in der Sache deutlich. Die zehn Tage mit der Option aufs frühere Raustesten wirkten wie in Stein gemeißelt.

Jetzt also doch lockern?!

Dass es jetzt in NRW dann doch eine Lockerung gibt, die aber die Isolationspflicht nicht ganz abschafft, wirkt auf mich eher wie eine Gesichtswahrung für Laumann. Spätestens nachdem auch Rheinland-Pfalz - wie Bayern, Hessen und Baden-Württemberg - die Isolationspflicht gekippt hat, ist der Druck auf NRW hoch. Von CDU, CSU, Grünen und SPD geführte Länder schaffen sie ab? Damit war klar, dass NRW handeln oder sich zumindest noch einmal erklären muss.