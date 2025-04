Auf Wüstentour mit Wüst

In eine ähnliche Richtung zielt auch Wüsts Tour durch die Wüste: Er will ein neues Kapitel aufschlagen in den Beziehungen. Zur Delegation zählen Konzernchefs großer Industrieunternehmen und Energieversorger, Messechefs, Hafenbetreiber und Forscherinnen. Am Mittwoch kamen sie mit den katarischen Gastgebern zusammen, mit der „Qatar Chamber“, einer Kammer des Privatsektors.

An einem langen Tisch saßen sich Kataris in Gewändern und Deutsche in dunklen Anzügen gegenüber. Dabei wurde für NRW geworben, es geht um viel Geld: Katar investiert seine reichlich vorhandenen Dollars weltweit, auch in deutsche Unternehmen. Das Land ist der größte Einzelaktionär bei RWE.

Strategische Partnerschaft

Was haben die Kataris von solchen Investments? Sie setzen wohl auf eine langfristige Entwicklung. Und sie geben dem Ministerpräsidenten was mit auf den Weg: Deutschland solle wieder auf Kurs kommen. Ähnliche Töne seien aus Abu Dhabi zu hören, sagt Wüst: Es gebe jede Menge "To Dos" .

Thyssenkrupp-Chef Miguel López

In den Gesprächen dieser Tage höre ich immer wieder, dass den Golfstaaten eine wichtige Rolle zukommen kann, gerade in puncto Energieversorgung. Der CEO von Thyssenkrupp, Miguel López, sagte mir, das sei wichtig für eine Industrie, die klimaneutral werden will. Von strategischen Partnerschaften ist die Rede.

Wasserstoff statt Öl und Gas?

Generell scheint die Reisegruppe guter Dinge zu sein und ich höre auch immer wieder, dass man etwas von diesen Staaten lernen kann. Mancher hier meint, man könne sich was vom „Mindset“ mitnehmen – schließlich hätten sie es innerhalb weniger Jahrzehnte geschafft, ganze Städte aus dem Wüstenboden zu stampfen. Auch, weil sie ein klares Ziel vor Augen hatten.

Ähnlich scheint es bei der Entwicklung zu sein, langfristig wegzukommen von Öl und Gas, um irgendwann hauptsächlich auf Wasserstoff zu setzen – wobei Gas nach wie vor eine große Rolle spielt. Ganz konkret könnte die Wasserstoffproduktion eine Chance für NRW darstellen, schließlich will das Land den Braunkohleausstieg schaffen und langfristig klimaneutraler Industriestandort werden. (Mehr dazu sehen Sie am Sonntag in Westpol.)