Studie zu queerem Leben in NRW: So geht es den Menschen

"Akzeptanz in der Gesellschaft ist hoch"

"Am Scheideweg": Benjamin Kinkel

" Hass und Hetze gegen queere Menschen werden bewusst geschürt, vor allem im Netz und von rechtsextremen Netzwerken und Parteien ", sagt auch Benjamin Kinkel, Geschäftsführer des Queeren Netzwerk NRW. Gleichzeitig sei die Akzeptanz von queeren Menschen in der Gesellschaft aber hoch. Die Lebenslagenstudie zeige auch, dass eine große Mehrheit von Fachkräften in den zuständigen Bereichen bereit sei, sich zu queeren Themen fortzubilden. " Das macht Mut!" , so Kinkel.

"Ich glaube, dass wir an einem Scheideweg stehen: Was wir jetzt brauchen, ist eine politische Offensive gegen Queerfeindlichkeit in NRW. Wenn das gelingt - und es muss zügig gelingen - bleibe ich optimistisch." Benjamin Kinkel, Geschäftsführer Queeres Netzwerk NRW

Transfrauen unter Druck

Auch beim Verein KCM in Münster, der seit 1985 queere Menschen berät, macht man sich Sorgen mit Blick auf die queerfeindliche Stimmung in den USA und in Großbritannien. Dort hatten Gerichte entschieden, dass Transfrauen keine Frauen seien. Es gebe nur Männer und Frauen, keine Transgeschlechtlichkeit. "Das ist Wasser auf die Mühlen aller queerfeindlichen Menschen auch hierzulande" , sagt Rebecca Broermann, Queerberaterin beim KCM.

Transfrauen erlebten zunehmend kritische Nachfragen: " Wie kann das sein? Ist das eine richtige Frau? ". Wenn rechtsextreme Kräfte in Deutschland an Macht gewinnen würden, fürchtet Broermann, könnte die Stimmung gegen LSBTIQ* wie in den USA auch in Deutschland kippen.

" Rechte Kräfte mit viel Geld "