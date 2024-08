Fachpersonal fehlt

Die Rechnung sieht im Moment nicht gut aus - auch in NRW. Brigadegeneral Müller gab am Dienstag in Düsseldorf einen Überblick über die Lage im Heimatschutzregiment NRW. " Es mangelt an allem" , so sein knappes Fazit. Die 100 Milliarden Euro, die der Bund nach Beginn des Ukrainekriegs für die Aufrüstung der Armee bereitgestellt hat, seien vollständig verplant - hauptsächlich für schweres Gerät, Munition, Kettenpolster für Panzer.

Reservistenausbildung der Bundeswehr