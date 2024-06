Wer müsste derzeit Dienst an der Waffe leisten?

Wehrpflichtig bleiben alle Männer vom vollendeten 18. Lebensjahr an, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind. Sie können zum Dienst in den Streitkräften, im Bundesgrenzschutz oder in einem Zivilschutzverband verpflichtet werden. So ist es in Artikel 12a des Grundgesetzes verankert.

Männer, die älter als 23 Jahre sind, werden in aller Regel nicht mehr eingezogen. Wie es im Verteidigungsfall wäre, ist offen. Die Wehrpflicht endet offiziell mit Vollendung des 45. Lebensjahres.

Wie viele Männer sind derzeit in NRW im wehrpflichtigen Alter?

Laut Statistischem Landesamt NRW gab es zum Stichtag 31. Dezember 2022 insgesamt 2,93 Millionen Männer in Nordrhein-Westfalen im Alter zwischen 19 bis unter 45. Der Frauenanteil in dieser Altersgruppe liegt bei 2,83 Millionen Personen. Zahlen für 2023 liegen noch nicht vor. Frauen sind laut Grundgesetz bisher nicht zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet. Sie können auf freiwilliger Basis einen Wehrdienst absolvieren.

Welche Folgen hatte das Aussetzen des Grundwehrdienstes für den Zivildienst?

Zivildienstleistender in der Altenpflege

Weil die Pflicht für einen Grundwehrdienst ausgesetzt ist, besteht aktuell auch keine Pflicht für einen Ersatzdienst. Anstelle eines Zivildienstes gibt es einen Bundesfreiwilligendienst. Damit sollen möglichst viele Menschen für ein soziales Engagement und den Einsatz für die Allgemeinheit gewonnen werden.

Der Bundesfreiwilligendienst steht Frauen und Männern jeden Alters und jeder Nationalität offen. Er ist sowohl in sozialen Einrichtungen, als auch in anderen Bereichen wie Umweltschutz, Sport und Kultur im Inland möglich.