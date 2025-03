WDR: Die Schulen waren mehr als 180 Tage zu. Das hat ganz breite Bevölkerungsschichten getroffen. Das war so lange wie in fast keinem Land in Europa. War das im Nachhinein richtig?

Ich glaube, da kann man schon klarer sagen, dass das so nicht richtig gewesen ist. Wir haben im Vergleich zu anderen Bereichen, meinetwegen im Vergleich zu den Betrieben, wo wir immer Ausnahmeregelungen gefunden haben, sodass weiter produziert werden konnte, in den Schulen eine gewisse Großzügigkeit an den Tag gelegt. Wir haben die Schulen schon früh, lange und konsequent geschlossen. Wir haben das auf eine Art und Weise getan, dass wir den Kindern wenig Alternativen angeboten haben. Also wenig Digitalunterricht angeboten haben und wenn, dann nicht so guten Digitalunterricht. Auch alternierende Unterrichtskonzepte sind wenig gemacht worden. Mein Eindruck ist, dass wir tatsächlich im Bereich der Kinder und Jugendlichen und gerade bei den Schulschließungen Fehler gemacht haben.

WDR: Haben Sie auch persönlich als Minister Fehler gemacht?

Ganz sicher. Aber das muss ich nicht selbst bewerten Sondern was ich richtig fände und dafür werden wir uns auch jetzt in den anstehenden Koalitionsverhandlungen einsetzen, dass wir eine systematische Aufarbeitung der Pandemie machen. Wir müssen schauen, dass wir die Gesellschaft wieder versöhnen. In dem Zusammenhang muss auch die Rolle der Bundesregierung geprüft werden. Dazu zähle auch ich und ich will daher mich nicht selbst bewerten. Es ist ganz sicher, dass jeder von uns Fehler gemacht hat und ich habe zum Beispiel die eine oder andere Äußerungen gemacht, die ich so nicht mehr tätigen würde.