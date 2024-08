Mit dem Strukturwandel im Rheinischen Revier ist die Hoffnung auf neue Arbeitsplätze in einer klimaneutralen Modellregion verbunden. Die milliardenschwere Investition von Microsoft in Rechenzentren dort ist ein Schlüssel in der Entwicklung: Der Bürgermeister von Bedburg, Sascha Solbach ( SPD ), spricht von einem " regelrechten Magneteffekt " für die Investitionen weiterer Unternehmen.

Kaum, dass die Pläne des US -Tech-Konzerns Mitte Februar bekannt waren, kritisierte der BUND NRW , dass für die neuen Rechenzentren wertvolle Ackerflächen versiegelt werden sollen. In einer Online-Petition wenden sich die Umweltschützer nun direkt an Microsoft. Der am Mittwoch gestartete Appell an Agnes Heftberger, Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland, hat am Donnerstag bereits knapp 21.700 Unterschriften (Stand: 16 Uhr).

Die Kritik des BUND NRW

Dirk Jansen

"Warum muss Microsoft dahin gehen, wo jetzt der Roggen wächst?" , fragt der Geschäftsführer des BUND NRW , Dirk Jansen, im Gespräch mit dem WDR . Auch wenn es aus kommunaler Sicht nachvollziehbar sei, dass Städte wie Bedburg oder Bergheim die Ansiedlung von Microsoft wollten, es gebe ein grundsätzliches Problem beim Strukturwandel im Rheinischen Revier.