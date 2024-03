Microsoft will Tagebaugebiet zur KI-Zentrale machen

Kameras klicken, Mikrofone werden in Position gebracht, unzählige Medienvertreter wuseln an diesem Montag durch das Örtchen Elsdorf am Rand des Rheinischen Braunkohlereviers. Sogar eine Tribüne für Fotografen wurde eilig gebaut.

Und auch die Dichte der dunklen Dienstkarossen ist beachtlich: NRW -Ministerpräsidenten Hendrik Wüst ( CDU ) und seine Stellvertreterin Mona Neubaur (Grüne) sind gekommen, außerdem Digitalisierungsministerin Ina Scharrenbach ( CDU ), Frank Rock als Landrat des Rhein-Erft-Kreises und die Bürgermeister von Bergheim, Bedburg und Elsdorf.

Sie alle sind hier, um eine Frau zu treffen: Marianne Janik - Vorsitzende der Geschäftsführung von Microsoft Deutschland.

Was Frau Janik mitbringt