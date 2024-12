Die Landesregierung will Jugendlichen mit dem Projekt "MindOut" dabei helfen, Stress und Rückschläge mit einem "stabilen Selbstwertgefühl zu bewältigen" . Das kündigte Schulministerin Dorothee Feller ( CDU ) am Freitag in Düsseldorf an. Vorbild ist ein Programm aus Irland.

Prävention für mentale Gesundheit

Schulministerin Dorothee Feller

In der ersten Phase soll das Angebot im Frühjahr kommenden Jahres an rund 80 Schulen mit Schülerinnen und Schüler zwischen 15 und 18 Jahren starten. Für diese Altersgruppe fehlten bisher noch Angebote. Schulministerin Feller beschrieb das Programm auch als Reaktion auf "unruhige Zeiten" - von Corona-Pandemie bis zu Kriegen und Klimakrise.