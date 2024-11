In der Umfrage wird außerdem deutlich, dass den Schülerinnen und Schülern soziale Beziehungen in der Schule am wichtigsten sind.

Wenn man sie fragt, was ihnen an der Schule besonders gut gefällt, werden am häufigsten (25 Prozent) die Treffen mit Freunden und Mitschülern genannt, gefolgt von der Beziehung zu den Lehrern (17 Prozent). Umgekehrt gefragt, was ihnen an ihrer Schule nicht gefällt, nennen die Schüler am häufigsten ihre Lehrkräfte (17 Prozent), dicht gefolgt von Problemen mit den Mitschülern (13 Prozent).