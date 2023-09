Wie der Landtag auf die Leitentscheidung zum Rheinischen Revier reagiert

AfD will alles rückgängig machen

Für die AfD übte der Abgeordnete Marcus Wagner grundsätzliche Kritik am Kohleausstieg. Er sprach von einer Energiewende, die Deutschland in eine industrielle Wüste verwandle. Wenn seine Partei in Verantwortung komme, werde es wieder einen Energiemix geben, der auch Kohle und Atomstrom beinhalte. Beifall bekam er dafür nur aus den eigenen Reihen.