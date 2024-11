Abschiebung trotz guter Integration

Setzt NRW bei den Abschiebungen die falschen Prioritäten?

Geflüchtete, die nicht arbeiten, können sich in der Praxis oft deutlich leichter einer Abschiebung entziehen. Ein Beispiel: Für den Messer-Attentäter von Solingen war schon ein Flug gebucht. Die Behörden konnten ihn in seiner Einrichtung aber nicht finden. Die Abschiebung scheiterte deshalb.

Gleichzeitig gibt es jetzt mehr Abschiebeflüge. Schieben die Behörden vermehrt Geflüchtete ab, die Arbeit haben, damit hier Tickets nicht verfallen?

Das deutet ein Mitarbeiter einer großen Ausländerbehörde in NRW im Gespräch mit dem WDR an. "Das Land ruft jetzt regelmäßig bei uns an und fragt nach einzelnen Fällen von abgelehnten Asylbewerbern" , sagt der Mann, der anonym bleiben möchte. "So etwas hat es früher nicht gegeben."

Fluchtministerin will geltendes Recht durchsetzen