Asylbewerber mit mehreren Identitäten: Land hat keinen Überblick

Hassan N., der mutmaßliche Kino-Brandstifter von Krefeld und Anis Amri, der im Dezember 2016 mit einem LKW einen Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz verübt hat, haben eine auffällige Gemeinsamkeit: Beide Asylbewerber gaben gegenüber den Behörden mehrere unterschiedliche Identitäten an. Bei Amri waren es 14, bei Hassan N. sollen es insgesamt mehr als 27 gewesen sein.

WDR-Investigativ Journalist Manuel Bewarder

Dabei hatte unmittelbar nach dem Anschlag von Amri eine Debatte darüber eingesetzt, wie die Behörden solche Mehrfachidentitäten entdecken und bestrafen können. Die meisten Schlupflöcher sind inzwischen geschlossen, sagt WDR -Investigativ Journalist Manuel Bewarder, der den Kampf gegen den Identitätenschwindel seit Jahren beobachtet: "Es gibt vielleicht verschiedene Namen. Man will die aber unter einer Führungspersonalie, wie es bei den Polizeibehörden heißt, zusammenführen. Und es ist mittlerweile so, dass die Identität von Asylbewerbern relativ gut geprüft wird und die Fingerabdrücke zusammengeführt werden."

Der Tatort in Krefeld

So war es laut Fluchtministerium auch bei Hassan N. Er konnte per Fingerabdruck immer derselben Führungspersonalie zugeordnet werden. Allerdings konnte seine wahre Identität bis heute nicht geklärt werden. Und weil sein iranischer Pass nicht mehr vorhanden ist, konnte der verurteilte Straftäter nicht in den Iran abgeschoben werden. Denn der Iran stellt nur Passersatzpapiere aus, wenn angebliche Staatsbürger freiwillig in den Iran zurückkehren wollen.

Neue Möglichkeit: Haft oder Geldstrafe für Täuschung im Asylverfahren

Wenn Asylbewerber ihre Identität bewusst verschleiern, um einer Abschiebung zu entgehen, hatte das bisher keine straftrechtlichen Konsequenzen. Dabei hatte das Land NRW genau das schon im Jahr 2017, unmittelbar nach dem Anschlag von Anis Amri, gefordert und die Mehrheit der Justiz- und Innenminister der anderen Bundesländer hinter sich gebracht.

Bis ein entsprechendes Gesetz vom Bundestag verabschiedet wurde, dauerte es aber volle sieben Jahre: Erst am 26.02.2024 trat das Rückführungsverbesserungsgesetz der Ampel-Regierung in Kraft. Damit wurde die Möglichkeit geschaffen, vorsätzlich falsche Angaben im Asylverfahren strafrechtlich zu belangen. Das Gesetz sieht unter anderem vor, dass die Nichtherausgabe von Pässen, anderen Dokumenten oder Datenträgern sowie die Angabe falscher Informationen im Asylverfahren mit einer Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit einer Geldstrafe geahndet werden kann.

Wer informierte die Ausländerbehörden?

Die Ausländerbehörden in NRW mussten sich über diese Neuerung aber offenbar selbst informieren. Auf WDR -Anfrage nach einem entsprechenden Schreiben der Landesregierung, mit dem die Ausländerbehörden über den neuen Straftatbestand infomiert wurden, verweist das Fluchtministerium "mangels Zuständigkeit" auf das Justizministerium. Dort widerum verweist man auf einen Runderlass zur "Zusammenarbeit zwischen Ausländerbehörden, Polizeibehörden sowie Justizbehörden bei straffälligen ausländischen Personen im Land Nordrhein-Westfalen." Der Haken: Dieser Erlass ist auf den 29. April 2022 datiert - die neue Regelung trat erst knapp zwei Jahre später in Kraft. Sie kann darin also gar nicht explizit erwähnt werden.

Land weiß nicht, ob und wie oft Identitätsschwindel in NRW bestraft wird

Wussten die Ausländerbehörden in NRW also gar nichts von der neuen Sanktionsmöglichkeit bei Identitätsschwindel? NRW-Fluchtministerin Josefine Paul (Grüne) weicht der Frage im Interview mit dem WDR-Magazin Westpol aus: "Natürlich werden die Ausländerbehörden kontinuierlich darüber informiert, was der Rechtsrahmen ist. Deswegen haben wir in NRW eine sehr breite Erlasslage. Wir haben auch eine sehr breite Informationslage. Wir bieten immer wieder zu den Neuerungen im Ausländerrecht auch Fortbildungen und Weiterbildungen an."

Fluchtministerin Paul (Grüne)

Wie die Landesregierung die Ausländerbehörden konkret über den neuen Straftatbestand und dessen Anwendbarkeit informiert haben will, sagt die Ministerin nicht. Und auch die Frage, wie oft in NRW bisher Geflüchtete wegen Identitätsschwindel verurteilt worden sind, können weder Flucht- noch Justizministerium beantworten. Eine entsprechende Auswertung sei mit vertretbarem Aufwand nicht möglich, heißt es dazu aus dem Justizministerium.