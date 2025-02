Haben Sie sich schon vom Ergebnis der Bundestagswahl erholt? Mussten sie das überhaupt?

Warum ich das frage? Mich haben noch nie so viele Reaktionen nach dem Ergebnis einer deutschen Wahl erreicht wie in dieser Woche. Ganz ungefragt, per WhatsApp oder plötzlich im Gespräch, das sich eigentlich um etwas anderes drehte. Alle einte das Entsetzen über das 20,8-Prozent-Ergebnis der AfD .