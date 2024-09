Kommentar: Jetzt ist Regierungskunst in NRW gefragt

Neulich war ich im Düsseldorfer Malkasten. Ein Kunstverein in bester Lage, von einem wunderbaren Park umgeben. Ich musste unwillkürlich daran denken, dass genau hier vor mehr als zwei Jahren der schwarz-grüne Koalitionsvertrag präsentiert wurde.

Damals lachte die Sonne, es herrschte fröhliche Euphorie. Endlich, ein neues politisches Projekt fürs Land. Erstmals Schwarze und Grüne in einer Regierung. NRW als erste klimaneutrale Industrieregion Europas. Politik in Düsseldorf als Vorbild für die Politik in ganz Deutschland.

Es war einmal, tempi passati.