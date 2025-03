Der (am Ende) versöhnliche Streit um die Landeszentrale

Die Landeszentrale für politische Bildung ( LzpB ) begegnet einem im Alltag eher weniger. Hier und da sieht man sie in Schulprojekten oder man kann bei ihr günstig Bücher erstehen. Nicht wenige im Landtag sprechen daher auch gerne mal von einer " besser Buchhandlung " - und das ist durchaus so spöttisch gemeint, wie es klingt.

Natürlich ist die Landeszentrale mehr als das und ein zentraler Pfeiler der politischen Bildung des Landes. Sie gibt zum Beispiel auch den alljährlichen Demokratiebericht heraus, der methodisch sauber durchaus die Defizite aufdeckt, die Politik in der demokratischen Vermittlung von Inhalten hat. Auch wir im WDR kooperieren in Schulprojekten gerne mit der vom Grundgedanken her unabhängigen Instanz.

Modernisierungs-Ansatz entwickelt sich zu Machtspiel

Allerdings tobt seit zwei Jahren ein heftiger Streit genau um die Frage der Unabhängigkeit. Warum? Es begann mit den Koalitionsverhandlungen von Schwarz-Grün. In ihren Vertrag schrieben beide Seiten rein, die Landeszentrale zu modernisieren. Angesichts von Gefahren durch Social Media ist das ein richtiger Ansatz.

Daraus wurde aber schnell ein Machtspiel. Die Grünen sahen in dem Ansatz die Möglichkeit - so mein Eindruck - den Leiter der LzpB zu ersetzen. Der ist von der CDU und gilt parteiübergreifend als anerkannter Analyst. Und er hat auch schon mal Kritik daran geübt, dass es die Grünen vielleicht etwas damit übertrieben, sich als einzige Retter der Demokratie zu sehen. (Was sie strategisch ja inzwischen als Fehler sogar einräumen.)