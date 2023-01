Missglückte Neujahrsgrüße: Verteidigungministerin Lambrecht in der Kritik

Lambrecht hatte am Sonntag über einen privaten Instagram-Account ein Video geteilt, in dem sie das Jahr 2022 bilanzierte. Ihre Sätze wurden von explodierenden Böllern überlagert. "Mitten in Europa tobt ein Krieg ", sagte die Ministerin in ihrer Grußbotschaft. " Und damit verbunden waren für mich ganz viele besondere Eindrücke, die ich gewinnen konnte, viele, viele Begegnungen mit interessanten und mit tollen Menschen. Dafür sage ich ein herzliches Dankeschön. "

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten: " Die Rede über den Krieg mit Silvesterböllern im Hintergrund setzt ihrer Serie von Peinlichkeiten nur noch die Krone auf " schrieb Serap Güler ( CDU ) bei Twitter. Kanzler Olaf Scholz (SPD) müsse endlich reagieren und Lambrecht aus dem Kabinett entlassen.

Laschet: Ist dem Bundeskanzler die Wirkung Deutschlands egal?