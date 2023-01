Böller und Krieg: Wie ich mit Ukrainern Silvester erlebte

Knallerbsen und Drehkreisel

Für die ukrainischen Kinder haben wir zur Beschäftigung am Silvester-Abend zusammengelegt und ihnen Spielzeug gekauft. Mein Sohn freut sich mehr auf das Böllern und kann es kaum erwarten, die Knallerbsen und Drehkreisel auszupacken.

Gegen sieben gehen wir dann raus, um mit den Jungs ein paar dieser harmlosen Böller loszulassen. Ich passe auf, dass die Kinder an meiner Seite bleiben, damit alle sicher sind, denn auf den Straßen wird schon viel geknallt.

Plötzlich heult eine Silvester-Rakete

Die Kinder haben großen Spaß und freuen sich über jeden angezündeten Böller - bis auf einmal eine Rakete mit einem lauten Heulen losgeht.

Vasyl, der neben mir steht, zuckt plötzlich zusammen. Sein Gesichtsausdruck verändert sich. Dann sagt er mir auf Russisch:

"Das ist kein gutes Geräusch, das kenne ich aus meiner Heimat." Vasyl, zwölf Jahre alt

Mit einem Mal weicht die Freude einer tief sitzenden Angst. Und ich spüre, wie die traumatischen Ereignisse im Kriegsgebiet bei diesem Kind plötzlich wieder präsent sind.

Auch Anna zuckt zusammen

Als später am Abend immer mehr Knaller und Raketen gezündet werden, fühlt sich auch Vasyls Mutter unwohl. Nach einer heftigen Explosion eines Böllers zuckt Anna ebenfalls zusammen.

Tränen laufen ihr über das Gesicht. Sie muss an ihre Schwestern denken, bei denen ähnliche Geräusche und Explosionen den Tod bedeuten können. Ich nehme sie in den Arm und drücke sie. Sie wischt ihre Tränen weg und sagt leise, dass sie die Geräuschkulisse an ihre Flucht erinnere.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Facebook angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Facebook. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auch Tränen der Freude

Es sollen nicht die letzten Tränen an diesem Abend bleiben - zum Glück, denn zu den traumatischen Erinnerungen kommen auch Freudentränen hinzu.

Wir erzählen Anna, dass wir zusammengelegt haben und ein neues Bett für den kleinen Michailo kaufen wollen. Bisher schläft er auf einer kleinen Matratze. Anna ist gerührt:

"Manchmal kann ich es gar nicht fassen, wie gut ich hier behandelt werde." Anna, lebt nun in Köln.

Zurück in die Ukraine will die Familie nicht mehr - egal, wie sich die Situation dort entwickelt. Anna will sich hier in Deutschland ein neues Leben aufbauen und hat bereits viel geschafft. Die Kinder gehen zur Schule, sind im Fußballverein, alle lernen fleißig Deutsch und haben gerade eine eigene Wohnung bezogen.

Gute Vorsätze für das neue Jahr

Wir erzählen uns unsere Vorsätze für das neue Jahr - eine deutsche Tradition, die Anna noch gar nicht kennt. Sie macht mit und nimmt sich vor, so schnell wie möglich Arbeit zu finden - sie ist gelernte Möbelrestauratorin - und ihr Deutsch zu verbessern, um hier in Deutschland noch mehr anzukommen.

In der Ukraine gibt es zu Silvester die Tradition, einen Wunsch auf einen Zettel zu schreiben und ihn um Mitternacht zu verbrennen. Diesmal verbrennen wir keine Zettel. Aber wir prosten uns oft zu - und stoßen auf den Frieden an.