Zeitplan und Fotos: So läuft die Krönung von König Charles III. ab

Kritik an Krönung und Monarchie

Es gibt am Morgen der Krönung übrigens auch einen Marsch der Protestgruppe "Republik" gegen die Monarchie. Die Demonstranten wollen mit gelben Fahnen mit der Aufschrift "Not my king" für Aufsehen sorgen. Ein zentraler Kritikpunkt: Die Krönung ist teuer.

Umgerechnet gut 280 Millionen Euro kommen aus der Staatskasse für die Sicherheitsvorkehrungen und die Zeremonie - und das in einer Zeit, in der viele Briten unter den hohen Preisen für Energie und Lebensmittel leiden.

Auf den Straßen Londons bilden die Protestierenden am Samstag nur eine Minderheit. Landesweit aber wachsen die Zweifel an der Monarchie, wie Umfragen zeigen.

Ablauf des Krönungsgottesdienstes:

(zwischen 12.00 und 14.00 Uhr)

Eingangsprozession

Begrüßung des Königs

Begrüßung der Gemeinde durch den Erzbischof von Canterbury, Justin Welby

Anerkennung (Recognition) - der König wird präsentiert

Überreichung der Bibel

Schwur - der König schwört auf die Bibel

Gebet des Königs

Lesung aus dem Neuen Testament - Premierminister Rishi Sunak liest vor

Lesung aus dem Evangelium - die Dekanin der royalen Kapellen, Sarah Mullally, liest aus dem Lukasevangelium

Predigt von Erzbischof Welby

Danksagung für das heilige Öl

Salbung - der Erzbischof zeichnet mit dem heiligen Öl ein Kreuzzeichen an Kopf, Brust und Hände des Königs

Überreichung der königlichen Insignien - Mitglieder des Oberhauses und Bischöfe überreichen dem König Sporen, Schwert, Armreife, Robe, Stola, Reichsapfel, Ring, Handschuh, Zepter, Stab

Krönung - Erzbischof Welby setzt Charles III. die Edwardskrone auf

Segen

Inthronisation - der König setzt sich auf den Thron

Treueschwüre von Erzbischof Welby, Prinz William und allen Untertanen

Salbung der Königin

Überreichung des Rings

Krönung der Königin

Überreichung von Stab und Zepter an Camilla

Inthronisation der Königin - Camilla nimmt auf ihrem Thron an der Seite von Charles Platz

Abendmahlsfeier

Abschlusssegen und Lieder

Adels-Expertin: Mittelalterliches Zeremoniell

Julia Melchior, Adels-Expertin

Adels-Expertin Julia Melchior sagte am Morgen dem WDR, die Zuschauer der Krönung würden am Samstag Zeugen eines mittelalterlichen Zeremoniells mit tief religiösen Elementen. Die Salbung des Königs gilt dabei als Zeichen dafür, dass der König von Gott berufen wurde.

"Dieses feierliche Zeremoniell und diese Berufung durch Gott und diese Verantwortung, die er damit auch annimmt, das ist wirklich ein spektakuläres Ereignis." Julia Melchior, Adels-Expertin

Allerdings sei das britische Königshaus das einzige, das überhaupt noch dieses Zeremoniell einer Königskrönung habe. "In allen anderen Königshäusern haben wir eine Huldigung oder eine Proklamation."

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte am Samstag am Rande seines Besuches in Kenia über Charles III.: "Für mich war und ist ganz wichtig, dass er jemand ist, der sich für eine enge Zusammenarbeit Großbritanniens mit der Europäischen Union einsetzt und der auch eine ganz eigene, wichtige Agenda hat, den Klimaschutz voranzubringen."