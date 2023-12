Viele krank: Angespannte Lage in Kliniken und Praxen in NRW

Der Rhein-Kreis Neuss steht mit der angespannten Lage nicht alleine da: In ganz NRW müssen im Moment viele Patienten versorgt werden - bei gleichzeitig vielen erkrankten Ärzten, Ärztinnen und Pflegekräften.

Abteilungen in NRW-Krankenhäusern ausgelastet

Die Krankenhausgesellschaft NRW (KGNW) spricht auf WDR-Anfrage von einer "saisonal typischen Anspannung", weil viele Ärzte, Ärztinnen und Pflegekräfte selbst krank seien und deshalb Personal fehle. "Wir erleben aktuell insbesondere in den kinder- und jugendmedizinischen Abteilungen der NRW-Kliniken eine angespannte Situation", so KGNW-Geschäftsführer Matthias Blum. In einzelnen Regionen seien die Abteilungen ausgelastet, weil Kinder mit der Atemwegserkrankung RSV behandelt werden müssen. Insgesamt sei die Lage in den Kliniken aber "auf einem beherrschbaren Level" - von örtlichen Ausnahmen abgesehen.

Laut NRW-Gesundheitsministerium könne es zu "zeitlich und regional begrenzten Überlastungen" kommen. Es gebe aber nicht mehr Personalausfälle als zu dieser Jahreszeit üblich. Die Versorgung in den Kliniken sei gewährleistet.

Die Unikliniken Köln und Düsseldorf verschieben nach eigenen Angaben im Moment verzeinzelt planbare Behandlungen und Operationen.

Personal bei Hausärzten auch oft erkrankt

Auch in den hausärztlichen Praxen fehlt im Moment wegen der Krankheitswelle oft das Personal. Gleichzeitig kommen viele Patienten in die Praxen. Der Hausärzteverband Nordrhein spricht von einem "bunten Mix aus den verschiedenen Infektionen und Atemwegserkrankungen". Laut Hausärzteverband Westfalen-Lippe kommen 80 Prozent der Patienten mit Virusinfekten in die Praxen - bei der Hälfte davon gehe es um Corona.

Welche Rolle spielt Corona?

Viele Menschen sind derzeit an Corona erkrankt. Ein Hinweis darauf gibt auch das Abwassermonitoring des Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen. Vergangene Woche hieß es im Monitoring, es sei noch nie seit Beginn der Messungen so viel Corona im NRW-Abwasser festgestellt worden.

Die Daten geben keinen direkten Aufschluss über die Belastung im Gesundheitssystem. Der Hausärzteverband Nordrhein weist allerdings darauf hin, dass in den Praxen die Zahl der Patienten mit Corona-Infektionen zuletzt angestiegen sei. Die offiziellen Meldezahlen würden das nicht widerspiegeln, da nicht mehr flächendeckend getestet werde.