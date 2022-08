Ausgefallene Flüge: Initiative könnte Vorkasse-Prinzip für Tickets kippen

Besonders ärgerlich: Die Tickets für die ausgefallenen Flüge hatten die Reisenden schon im Voraus bezahlt. Auf den Kosten bleiben sie zunächst einmal sitzen. Deutlich wird das unter anderem an den Zahlen der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) in Berlin, an die sich die Betroffenen wenden können. Dort gingen zwischen dem 1. Juli und 15. August bundesweit 3.082 Beschwerden ein, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete. 82 Prozent davon bezogen sich auf Flugreisen.

Niedersachsen will Vorkasse-Prinzip abschaffen