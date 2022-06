Chaos an Flughäfen: So geht Verreisen 2022

Nach mehr als zwei Jahren Corona wollen alle eigentlich nur noch eins: ab in den Urlaub. Doch ausgerechnet kurz vor den Sommerferien machen sich die Spätfolgen der Pandemie in der Luftfahrt-Branche bemerkbar: In den Flughäfen müssen zu den Stoßzeiten Passagiere teilweise mehrere Stunden warten, bevor sie endlich die Sicherheitskontrolle passiert haben. Die Buchungen Tausender Kunden von Lufthansa, Eurowings und Easyjet wurden bereits Wochen vor dem Abflug gestrichen.

Der Grund ist immer derselbe: Es fehlt Personal - von der Sicherheitskontrolle über die Flugzeugabfertigung bis hin zu den Flugbegleitern. Ähnlich wie in der Gastronomie haben sich auch in dieser Branche in der Pandemie sehr viele Mitarbeiter einen neuen Job gesucht. Allzu schnell wird sich an diesem Zustand auch nichts ändern: Neues Personal zu rekrutieren und auszubilden, braucht Zeit. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF), Matthias Maas, warnt: " Weitere kurzfristige Flugstreichungen, lange Schlangen in den Terminals, verzweifelte Passagiere, die ihre Maschinen nicht rechtzeitig erreichen und verspätete oder verlorene Gepäckstücke werden an der Tagesordnung sein. "

Kurz: In diesem Sommer wird Fliegen zum Abenteuer: auf ungute Weise. Wir haben einige Tipps zusammengestellt, mit denen Reisende (hoffentlich) trotzdem ans Ziel kommen.

Wie geht man am Flughafen auf Nummer sicher?

Flug verpasst?

Die Lösung ist einfach - aber ziemlich nervtötend: Speziell zum Ferienbeginn und vor langen Wochenenden sollte man sehr früh am Flughafen sein. So kann man auch bei extrem langen Schlangen vor dem Check-in und vor der Sicherheitskontrolle halbwegs sicher sein, dass man am Ende tatsächlich im Flieger sitzen wird. Zu normalen Zeiten empfehlen Fluggesellschaften ihren Passagieren, rund zwei Stunden vor Abflug am Airport zu sein. Aktuell rufen einige Airlines dazu auf, vier Stunden einzuplanen.

Und wenn ich den Flug trotzdem verpasse?