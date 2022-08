Abgesagte Touren, schleppende Ticketverkäufe: Was ist los bei Konzerten und Festivals?

Für alle Liebhaber von Konzerten und Festivals sind durch die Corona-Pandemie schwere Zeiten angebrochen. Das übliche Feiern und Tanzen war lange Zeit nicht möglich - umso größer die Freude bei vielen, dass nun wieder fast alles geht.

Das Parookaville-Festival in Weeze vermeldete Ende Juli einen Besucherrekord mit 225.000 verkauften Tickets. In Düsseldorf und Gelsenkirchen traten kürzlich Lady Gaga und die Rolling Stones in vollen Arenen auf. Ist also wieder alles gut für die leidgeplagte Branche?

Offenbar nicht. So lässt die aktuelle Tour-Absage der Band Kasalla aufhorchen. Eigentlich wollten die Kölner in den kommenden Monaten in 27 Städten auftreten. Der Vorverkauf war bereits gestartet. Doch am Dienstagabend kam die Nachricht, dass die Tournee nicht stattfindet. Der Grund: Es wurden einfach zu wenige Tickets verkauft.