Gastro-Bußgeld: Was passiert mit meinen Daten in der Kontaktliste?

Ab heute droht ein Bußgeld von 250 Euro, wenn man in Restaurants falsche Angaben auf den Adresslisten zur Kontaktnachverfolgung macht. " Wenn es dann zum Sport geworden ist von manchen Menschen, dass man da Donald Duck angibt und so, dann ist das eben kein Kavaliersdelikt ", sagte NRW -Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann im WDR .

Das neue Bußgeld wird kontrovers diskutiert, vor allem aus Datenschutz-Gründen. Unter dem Tweet der "Aktuellen Stunde" wird die Sorge kommentiert: "Die meisten schreiben falsche Daten hin, weil sie Angst haben, dass die Daten zweckentfremdet werden können." Auch Forderungen nach digitalen Lösungen werden laut. Ein User schreibt, er sehe viele Kontaktlisten in Restaurants offen herumliegen: "Sobald ich so was sehe, heiße ich Donald Duck auf der Liste."

Keine Privatsphäre in der Gaststätte

Laumann hält die schriftliche Erfassung der Daten grundsätzlich für gerechtfertigt. " Also erst mal ist es ja so, dass eine Gaststätte ein öffentlicher Raum ist. Und ich bin da nicht in meiner Privatsphäre" , sagte er im WDR -Interview. " Ich finde, die Wirte müssen auch ein bisschen darauf achten, dass die Listen eine gewisse Diskretion haben" , sagte er weiterhin.

Er wolle auch nochmal mit dem Deutschen Hotel- und Gaststättenverband ( DEHOGA ) sprechen, damit es für die Diskretion der Listen in den Restaurants einen Verantwortlichen gebe.