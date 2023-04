Drastischer Klimabericht für Europa: Wie man selbst zum Klimaschutz beitragen kann

Unerträgliche Hitze, Trockenheit, Waldbrände, Überschwemmungen - die Klimakrise trifft Europa hart. Die Temperaturen in Europa steigen sogar rund doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt, heißt es in dem am Donnerstag veröffentlichten Klimabericht des EU-Dienstes Copernicus.

Wie hängt die dramatische Entwicklung mit Erdbeeren aus Spanien, mit Autofahrten und Gasheizungen zusammen? Und was können Einzelne gegen den Klimawandel tun? Ein paar Beispiele im Überblick.

Warum gilt der neue Copernicus-Klimabericht als alarmierend?

Die Durchschnittstemperaturen in Europa und andere Anzeichen für den Klimawandel wie Gletscherschwund und heiße Tage haben vergangenes Jahr neue Höchstwerte erreicht. Das ist eine der zentralen Aussagen des Klimaberichts 2022 des Erdbeobachtungsdienstes Copernicus der Europäischen Union. Zugleich setzten Waldbrände so viel CO2 frei wie seit 15 Jahren nicht.

"Das Klima, das uns erwartet, wird sehr, sehr anders sein als das Klima, in dem wir aufgewachsen sind." Carlo Buontempo, Copernicus-Direktor

Copernicus-Direktor Carlo Buontempo rief dazu auf, aus den Daten zum Klimawandel die richtigen Schlüsse zu ziehen.

Damit sind nicht nur Regierungen angesprochen, obwohl sie entscheidende Klimaschutz-Vorgaben machen können, unter anderem für die Wirtschaft. Es kommt auch darauf an, wie wir uns selbst verhalten. Und das ist nicht immer eine Frage des Geldes.

Was hat der Klimawandel mit meinen Erdbeeren zu tun?

Ein Beispiel aus dem Alltag: Erdbeeren. Am Donnerstag machte das Verbrauchermagazin "Öko-Test" bekannt, dass die derzeit erhältlichen Früh-Erdbeeren nach oft stark mit Pestiziden belastet seien.

Zwei Bio-Erdbeer-Produkte bekamen immerhin die Note "gut". Aber selbst diese kämen aus dem Süden Spaniens und hätten einen klimaschädlich langen Transportweg. Wer also das Klima schonen will, wartet besser auf regionale Erdbeeren.

Besonders klimaschützend verhält man sich übrigens, wenn man im Winter auf Erdbeeren verzichtet. Denn dafür werden viele Gewächshäuser geheizt.