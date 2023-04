Öko-Test: Erdbeeren mit Pestiziden und schlechter Klimabilanz

Pestizide auch in Bio-Produkten nachgewiesen

Für mehr als die Hälfte der 14 überprüften Erdbeer-Packungen verteilten die Tester wegen der Pestizidebelastung Minuspunkte. Nur wenige waren pestizidfrei. Viele der getesteten Produkte fallen mit "mangelhaft oder "ungenügend" durch. Darunter auch konventionelle Produkte, die bei Norma und Aldi Süd für den Test gekauft wurden.

Bienengift: Nachweis des Spritzmittel Spinosad