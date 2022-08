Bestseller-Autor Frank Schätzing im Interview: Masterplan gegen die Klimaangst

WDR: Also, wie geht's?

Schätzing: Es ist nicht so, dass wir im Ideenstau stecken, es ist nicht so, dass wir nicht wissen, was wir tun. Wir haben Umsetzungsstau. Den müssen wir jetzt auflösen, das heißt, wir müssen diese absurden Genehmigungsverfahren durchbrechen, dieses Übermaß an Bürokratie, was dazu geführt hat, dass in Deutschland jahrelang der Stillstand verwaltet wurde.

WDR: Man hat das Gefühl, die Leute haben es begriffen, wir sehen es, wir erleben es jetzt, aber die Politik macht es nicht so richtig, weil sie niemandem wehtun will, oder?

Schätzing: Man kann das nicht so generalisieren. Wir müssen ja sehen: Warum ist eigentlich so lange nichts passiert? Wir haben es uns alle ja in den vorhandenen Strukturen viel zu bequem gemacht, weil sie auch bequem waren. Also russisches Öl und Gas, beispielsweise, flossen und flossen, waren schön bezahlbar. Und dann hat man sich daran gewöhnt.

Und es gibt in diesem Energie-Trilemma, wo immer Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Auswirkungen auf die Umwelt gegeneinanderstehen, da fällt einer immer hintenüber – das war dann die Umwelt. Jetzt sind diese Strukturen zerschlagen. Die Sicherheit der Versorgung ist dahin, die Preissicherheit ist dahin. Jetzt ist eben die Chance, auf die Umwelt zu gehen.