Rhein, Weser, Elbe: Dürre legt Hungersteine in Flüssen frei

Worte auf Hungerstein: "Wenn du mich siehst, dann weine"

"Wenn du mich siehst, dann weine" , ist zum Beispiel auf einem Hungerstein zu lesen. Auf einem anderen steht in tschechischer Sprache: "Mädchen, weine und klage nicht, wenn es trocken ist, spritze das Feld."

Meistens sind es aber einfach nur Jahreszahlen, die den jeweiligen Niedrigwasserstand markieren, so wie am großen Hungerstein im ostwestfälischen Würgassen in der Weser. Darin eingemeißelt sind viele Daten aus dem 19. Jahrhundert, aber auch einige aus jüngerer Zeit.

Die Umweltschutzorganisation "Greenpeace" hat nach eigenen Angaben vor vier Jahren ebenfalls einen Hungerstein in der damals stark ausgetrockneten Elbe platziert. Die Aufschrift: "Wenn du mich siehst, ist Klimakrise - August 2018".