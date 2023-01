Personalmangel: Kitaverband sieht Aufsichtspflicht gefährdet

Die Kitaverbände in Nordrhein-Westfalen fordern von der Politik mehr Entlastungen. " Die Fachkräfte sind seelisch und körperlich an ihrer Belastungsgrenze ", sagte Maren Kremer, Chefin des Verbands für Kitafachkräfte NRW. Aktuelle Notstände beim Personal sind nach Aussagen der Verbände dafür verantwortlich, dass die Aufsichtspflicht nicht mehr gewährleistet werden kann.

So viele Kita-Fachkräfte fehlen in NRW

In NRW fehlen laut einer kürzlich veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung im gerade begonnenen Jahr mehr als 100.000 Kita-Plätze und rund 24. 000 Erzieherinnen und Erzieher. "Das ist in doppelter Hinsicht untragbar: Die Eltern werden bei der Betreuung ihrer Kinder nicht unterstützt, während Kindern ihr Recht auf professionelle Begleitung in ihrer frühen Bildung vorenthalten wird", sagte Kathrin Bock-Famulla, Expertin für frühkindliche Bildung der Bertelsmann Stiftung.

Laut Bertelsmann-Studie werden in NRW bislang 72 Prozent der Kita-Kinder in Gruppen betreut, deren Personalschlüssel nicht den wissenschaftlichen Empfehlungen entspricht. In den Gruppen der unter Dreijährigen sei aktuell eine vollzeitbeschäftigte Fachkraft für fast vier ganztagsbetreute Kinder verantwortlich. Die Bertelsmann-Stiftung empfehle aber eine eins-zu-drei Betreuung. Für die Altersgruppe ab drei sollte der Personalschlüssel aus Sicht der Stiftung nicht schlechter als 1 zu 7,5 sein.

"Die Zahlen sind erschreckend, überraschen uns jedoch nicht." Maren Kremer, Chefin des Verbands für Kitafachkräfte NRW