Wie geht es in den Kitas nach den Ferien weiter?

Versorgung mit Kita-Plätzen und frühkindliche Bildung

Es wird erwartet, dass Paul sich darüber hinaus zur Versorgung der unterschiedlichen Altersgruppen mit Kita-Plätzen äußert, aber auch zur Qualität der frühkindlichen Bildung und zum Personalmangel. In ihrem Koalitionsvertrag haben CDU und Grüne eine Fachkräfte-Offensive angekündigt. Außerdem soll demnach der Einsatz von Verwaltungsassistenzen ermöglicht werden, die pädagogische Fachkräfte weitestgehend von bürokratischer Arbeit befreien.

"Alltagshelfer"-Programm wird bis Jahresende verlängert

Außerdem wird das sogenannte Alltagshelfer-Programm bis Jahresende verlängert. Die Kita-Helferinnen und -Helfer unterstützen das Fachpersonal bei vielen Infektionsschutzmaßnahmen. Durch die Chance auf Weiterqualifizierung bietet das Programm aus Landesmitteln zudem Interessierten einen alternativen Weg in den Erzieherberuf an. Die SPD-Opposition fordert, dieses Programm zu verstetigen.