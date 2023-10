Emir von Katar in Berlin: Warum sich Scholz mit dem Terror-Unterstützer trifft

Kritik am Treffen von Scholz mit dem Emir

Aus der Unionsfraktion kam Kritik am Treffen von Scholz und dem Emir. "Wir können nicht morgens den Terror der Hamas verurteilen und dann mit dem Hauptsponsor des Terrors zu Mittag essen", sagte die CDU-Bundestagsabgeordnete Gitta Connemann der Zeitung "Welt". Wenn Scholz sich mit dem Emir treffe, müsse er Tacheles reden: Katar müsse für die Freilassung der israelischen Geiseln sorgen und dürfe die Hamas nicht weiter finanziell unterstützen.

FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann forderte in der "Welt", das Verhältnis zu Katar müsse neu justiert werden. "Trotzdem ist dieses Gespräch beim Bundeskanzler leider nötig, um hoffentlich so viele Geiseln wie möglich aus den Fängen der Terrorgruppe zu befreien. Das erwarten wir, sonst wäre das Gespräch Makulatur", so Strack-Zimmermann.

Deutschland bekommt Flüssiggas aus Katar

Pipelineanbindung für das LNG-Terminal in Brunsbüttel

Die Bundesregierung hat auch aus wirtschaftlichen Gründen ein eigenes Interesse an guten Verbindungen zu Katar: Erst vor knapp einem Jahr hat der katarische Energieriese Qatar Energy ein Abkommen über Flüssigerdgaslieferungen nach Deutschland abgeschlossen. Das Gas soll an das US-Unternehmen Conoco Phillips verkauft werden, das es weiter zum LNG-Terminal in Brunsbüttel in Schleswig-Holstein liefern soll. Die Lieferung soll 2026 beginnen und mindestens 15 Jahre laufen. Jährlich sollen bis zu zwei Millionen Tonnen geliefert werden.

Zuvor war Wirtschaftsminister Robert Habeck nach Katar gereist, um Gespräche über Lieferbeziehungen zu führen. Damals verteidigte Habeck den Energiekauf in Autokratien. Deutschland wollte wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Gas verringern. Vor diesem Hintergrund kann Deutschland zur Deckung des Energiebedarfs laut Habeck auch in Zukunft nicht nur mit Demokratien zusammenarbeiten.