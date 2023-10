Betroffene berichten von Schwierigkeiten

Bernd Wermuth aus Leverkusen war zum Beispiel mit seiner Frau und den beiden neunjährigen Töchtern auf Pilgerreise. Zum Zeitpunkt des Angriffs hielt sich die Familie in Bethlehem in den palästinensischen Gebieten auf. Auf eigene Faust haben sie sich auf den Weg zum Flughafen nach Tel Aviv gemacht. Das Auswärtige Amt in Berlin war laut Wermuth keine Hilfe. " Ich habe versucht, über die Notrufnummer das Auswärtige Amt zu erreichen und nach sieben Minuten klingeln habe ich aufgelegt ", sagt er.

Auch Gordon Wenzek aus Essen kämpft mit Problemen. Er ist als Betreuer mit einer Jugendgruppe in Israel. Am Wochenende mussten sie immer wieder in einen Luftschutzbunker. Seit Tagen sitzen Wenzek und die 16- und 17-Jährigen in Israel fest. Denn der reguläre Rückflug wurde gestrichen. Am Dienstagnachmittag sollte nun ein Flug von Tel Aviv nach Istanbul starten, von wo aus es nach Köln weitergehen soll.