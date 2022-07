Kasalla bricht Auftritt bei Parookaville ab

Der Auftritt der Band Kasalla beim Parookaville-Festival im niederrheinischen Weeze ist am Samstagabend abgebrochen worden. Offenbar war der Andrang an der kleinen Bühne so groß, dass es zu voll geworden war. Besucheraussagen zufolge reagierte der Veranstalter und drehte zunächst die Musik leiser, später wurde das Konzert abgebrochen.

Besucher kritisierten in sozialen Medien, die Bühne sei viel zu klein gewesen. " Es ist dann irgendwann auch in der Masse echt Panik ausgebrochen und wir haben alle nur geschrien damit die abbrechen ", schreibt die Bloggerin Kira Bejaoui in einem öffentlichen Post auf Instagram.

Laut Polizeisprecherin "keine Panik"

Polizeisprecherin Manuela Schmickler spricht im WDR-Interview hingegen davon, dass es " kein Gedränge, keine Panik, kein Übersteigen von Zäunen " und auch " keine Verletzten " gegeben habe. Die Polizei habe sich von erhöhter Position einen Überblick verschafft, aber nicht eingreifen müssen.

Die Band Kasalla äußerte sich - ebenfalls auf Instagram - zur Entscheidung, das Konzert abzubrechen. "Sorry, Parookaville, dass wir abbrechen mussten, aber Sicherheit geht vor. Ihr wart einfach zu viele" , schrieb sie dort.

Der Veranstalter hatte wohl nicht mit einem so großen Andrang gerechnet. Erst Mitte Juni hatte Kasalla im Kölner Stadion vor mehr als 40.000 Zuschauern gespielt.