Mega Event in Zahlen: Das Parookaville in Weeze startet

Das Parookaville ist Musikevent, Kirmes und Fantasie-Stadt in einem: Neben Riesenrad, Turm-Karussel und weiteren Fahrgeschäften erwarten die Besucher auch ein Tattoostudio, zwei Supermärkte und sogar eine „Kirche“. 2100 Paare sollen sich hier beim letzten Parookaville vor drei Jahren das Ja-Wort gegeben haben, so der Veranstalter.

Bewohner rund um Weeze müssen mit Stau rechnen

Der Veranstalter schätzt, dass es am Donnerstagmorgen zu größeren Verkehrseinschränkungen rund um Weeze kommen kann, da schon früh viele Camping-Besucher versuchen würden, aufs Festivalgelände zu kommen. Das Team von Parookaville rät den Camping-Teilnehmern, erst am Nachmittag anzureisen.

Festival als Wirtschaftsfaktor

Das Parookaville-Festival hat sich für die Region zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor entwickelt – allein der Veranstalter will in der Region 6.500 Übernachtungen in Hotels gebucht haben. Auch lokale Handwerksfirmen und Veranstaltungstechniker profitieren von dem Festival. Laut Veranstalter wurden Aufträge in Höhe von 5.000.000 Euro an Unternehmen in der Region vergeben.