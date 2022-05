H5000: Dieses Gerät sorgt bei der Kartenzahlung für die Störung

H5000 heißt der Übeltäter, der die Kartenzahlungen in vielen Einzelhandel-Geschäften derzeit unmöglich macht. Schon seit Dienstagabend hält die Störung an. H5000 - das ist der Name eines Kartenzahlungsterminals von US -Hersteller Verifone. Wie konnnte es zu dem Problem kommen? Warum ist die Lösung so kompliziert? Und was lässt sich aus dem Kartenzahlungs-Chaos lernen? Fragen und Antworten.