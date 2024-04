Protestierende fordern mehr Wohnraum

Deshalb haben am vergangenen Wochenende 57.000 Menschen auf Teneriffa, Gran Canaria und an vielen anderen Orten gegen den Massentourismus protestiert. Die größte Forderung: Mehr Wohnraum und günstigere Preise. Die Kanaren sind die zweitärmste Region Spaniens - doch die Mietpreise steigen seit Jahren enorm an. Viele Eigentümer vermieten ihre Wohnungen lieber an Touristen als an Einheimische.

Wie ist das Leben der Einheimischen auf den Kanaren? Warum protestieren die Menschen gerade jetzt? Und inwiefern breiten sich die Proteste auf andere Regionen Spaniens aus? Darüber sprechen wir mit unserer ARD-Korrespondentin Kristina Böker.

"Die Aktivisten betonen, dass sie nicht gegen die Touristen selber protestieren, sondern gegen die Form und gegen die Auswirkungen von zu viel Tourismus." Kristina Böker, ARD-Korrespondentin in Madrid.

Auch auf den Balearen gibt es immer wieder Proteste gegen den Massentourismus - vor allem auf Mallorca gehen die Einheimischen oft gegen Partyurlauber auf die Straße. Mittlerweile haben sich die Proteste allerdings auf andere Regionen Spaniens ausgeweitet. Oft geht es dabei um zu viel Müll, Umweltschutz und zu teure Mieten.

