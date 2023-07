UN: Juli wohl heißester Monat seit Aufzeichnungsbeginn

Es sei " extrem wahrscheinlich, dass der Juli 2023 nicht nur der heißeste Juli, sondern auch der heißeste Monat in den Aufzeichnungen " sei. Das teilten die Weltorganisation für Meteorologie ( WMO ) und das EU -Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit.

In den ersten drei Wochen dieses Monats hatten die weltweiten Durchschnittstemperaturen angesichts von Hitzewellen in vielen Regionen bereits deutlich über den Werten der vergangenen Jahre gelegen.

UN-Generalsekretär: "Der Juli 2023 wird alle Hitzerekorde brechen"

" Wir müssen nicht bis zum Monatsende warten. Außer einer Kälteperiode in den nächsten Tagen wird der Juli 2023 alle Hitzerekorde brechen ", sagte UN -Generalsekretär António Guterres. " Es gab die heißesten drei Wochen am Stück und die höchste je gemessene Meereserwärmung zu dieser Jahreszei t."

"Die Ära der globalen Erwärmung hat geendet, die Ära des globalen Brodelns hat begonnen." UN-Generalsekretär António Guterres

Hitze wahrscheinlich in den vergangenen 100.000 Jahren beispiellos

Copernicus-Direktor Carlo Buontempo erklärte, die Messungen in diesem Monat stächen aus den seit den 1940er-Jahren registrierten Wetterdaten heraus. Die aktuellen Temperaturen seien so viel höher als in früheren Jahren, dass die Wissenschaftler sich schon vor Ende des Monats sicher seien, dass im Juli ein neuer Hitze-Rekord erreicht worden sei.

Über die Wetteraufzeichnungen hinaus deuteten Befunde an Baumringen und in Eiskernen darauf hin, dass die aktuellen Temperaturen " in unserer Geschichte in den vergangenen tausend Jahren beispiellos " seien, fügte Buontempo hinzu. Dies gelte " wahrscheinlich " sogar für die vergangenen 100.000 Jahre.

Ohne den menschengemachten Klimawandel "praktisch unmöglich"

Insbesondere der Mittelmeerraum, der Süden der USA und Teile Chinas haben in den vergangenen Wochen heftige Hitzewellen erlebt. Angesichts von Temperaturen von mehr als 40 Grad brachen etwa in Griechenland und Algerien zahlreiche heftige Waldbrände aus.

Laut einer Schnellanalyse des Forschungsnetzwerks World Weather Attribution (WWA) wären diese Hitzewellen ohne den menschengemachten Klimawandel "praktisch unmöglich" gewesen.