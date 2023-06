Wie sich Gartenbesitzer gegen Trockenheit und Starkregen wappnen können

Was muss ich bei der Rasenpflege beachten?

" Der Rasen ist eine der regenerativsten Pflanzensorten, die es gibt ", sagt Krücken. Das Gras erhalte die Gesundheit des Bodens, sorge für mehr Artenvielfalt und damit Umweltschutz vor allem dann, wenn es möglichst wenig behandelt werde. " Bei anhaltender Trockenheit stirbt das schöne Grün zwar ab, kommt aber auch schnell wieder nach ", so Krücken. Ein natürlicher Rasen sei also durchaus sinnvoll, der gepflegte grüne Golfrasen hingegen ein kaum zu erhaltendes Luxusgut.

Müssen jetzt auch die großen, alten Bäume gegossen werden?