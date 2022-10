Joko & Klaas verschenken Instagram-Accounts an Aktivistinnen aus dem Iran

Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf, zwei der bekanntesten Entertainer Deutschlands, haben ihre persönlichen Instagram-Accounts " für immer " an zwei iranische Aktivistinnen verschenkt. Zusammen haben sie dort fast zwei Millionen Follower.

Die beiden ProSieben-Moderatoren kündigten die Solidaritätsaktion am Mittwochabend in der Sendung "Joko und Klaas 15 Minuten live" an. Alle ihre eigenen Posts hatten sie zuvor gelöscht.

Aktivistinnen übernehmen Accounts

Auf dem Profil von Joko Winterscheidt postet künftig Frauenrechtsaktivistin Azam Jangravi, die nach einem Protest gegen das Kopftuchgebot im Iran fliehen musste. Das Konto von Klaas Heufer-Umlauf betreibt ab jetzt Sarah Ramani von der Bewegung "The Voice of the Streets" (Stimme der Straße).