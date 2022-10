Internet im Iran: Hilft eine Firma aus NRW bei der Abschottung?

"Softqloud" heißt das Unternehmen in Meerbusch, um das es geht. Den Recherchen von Correctiv, netzpolitik.org und der taz zufolge soll es sich bei der Firma um einen Ableger des iranischen IT-Dienstleisters Arvancloud handeln. Arvancloud hilft dem Regime im Iran seit Jahren dabei, eine Art eigene Internet-Struktur aufzubauen. Damit will sich das Land laut Recherche vom "normalen" Internet abschotten. Die Regierung könnte dann beliebige Internetseiten sperren.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Auch Thema in der ARD-Sendung "Die Carolin Kebekus Show"

Die Recherche basiert unter anderem auf Einsicht in firmeneigene Unterlagen, die Analyse von Netzwerken und Serverdaten sowie Gesprächen mit zig Experten. Das Ergebnis: In Meerbusch gibt es anscheinend ein Geflecht aus Unternehmen und Tarnfirmen, die mindestens indirekt mit dem islamistischen Regime in Teheran, den Revolutionsgarden und dem iranischen Geheimdienst verknüpft sind. US-Sanktionen müssen sie in Meerbusch nicht fürchten – vielmehr agieren sie offenbar bis heute weitgehend unbehelligt in Deutschland.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Videos von YouTube angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von YouTube. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Die Recherchen von Correctiv, netzpolitik.org und der taz sind am Donnerstag auch Thema bei TV-Entertainerin Carolin Kebekus. In der vom WDR produzierten Sendung äußert sich auch Außenministerin Annalena Baerbock zu den Recherchen. Laut Baerbock sei es "dramatisch", falls es zutreffen sollte, dass eine deutsche Firma dem iranischen Regime dabei hilft, das Internet einzuschränken. Sollte sich das bewahrheiten, werde dies für die Meerbuscher Unternehmensspitze strafrechtliche Konsequenzen haben, so Baerbock.