Proteste im Iran - was ist dieses Mal anders?

WDR-Reporterin Isabel Schayani hat die aktuelle Lage im Iran im Blick – allerdings aus Deutschland heraus. Wie viele iranisch-stämmige Menschen ist sie in der Diaspora ins Internet eingezogen und informiert sich auch über direkte Kontakte im Iran über die Zustände und Entwicklungen. Uns erzählt sie, was die jetzigen Proteste von den Vorherigen unterscheidet und was das persönlich mit ihr macht.

"Da steht wirklich sehr viel auf dem Spiel, möglicherweise auch für deine Angehörigen. Das ist nicht wie hier. Meinungsfreiheit ist für uns ein selbstverständliches Gut und dort kann es dich deine körperliche Unversehrtheit kosten." Isabel Schayani, WDR-Reporterin

