Angebliche Auflösung der "Sittenpolizei": Wie geht es im Iran weiter?

Ende der Sittenpolizei offenbar Falschmeldung

Bei der Ankündigung am Samstag habe der iranische Generalstaatsanwalt " im gleichen Atemzug gesagt, dass die Kontrollen weitergehen, weil die Zwangsverschleierung wichtig ist für das Land ", sagte die iranischstämmige Journalistin und Politikwissenschaftlerin Gilda Sahebi im Gespräch mit dem WDR . Darüber hinaus seien im Laufe des Sonntags schon Dementi von Regierungsstellen gekommen, dass diese Polizei aufgelöst werden solle.

Ähnlich bewertet die deutsche Bundesregierung die Ankündigung aus Teheran. Eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes wies darauf hin, dass der Generalstaatsanwalt die Sittenpolizei nicht selbst auflösen könne. Eine offizielle Bestätigung für einen solchen Schritt sei ihr bisher nicht bekannt.

Auch der deutsch-iranische Politologe Ali Fathollah-Nejad von der Freien Universität Berlin bewertet die Ankündigung als " Beschwichtigungs- und Ablenkungstaktik ", wie er auf Twitter schreibt. Ein Grund dafür könnte seiner Meinung nach sein, dass das Regime versuche, seinen Sicherheitskräften eine " Durchschnauf-Pause von den Straßenkontrollen " zum Kopftuchzwang zu ermöglichen.

Ziel der Demonstranten: Das Regime stürzen

Gilda Sahebi

" So unter Druck, so unter Bedrängnis war dieses Regime noch nie ", sagte auch Sahebi. " Das heißt natürlich, dass sie tun, was sie können. " Doch solche Ankündigungen dürfe man nicht ernst nehmen, denn das Regime sei " keinesfalls veränderbar und auch nicht reformfähig" .