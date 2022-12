"Für die Freiheit unseres Landes würden wir unser Leben opfern"

Von den Protesten in Iran, die zuletzt immer brutaler niedergeschlagen wurden, zeugen oft nur private Handyvideos. Eines wurde dem WDR nun von zwei Deutsch-Iranern aus Duisburg weitergeleitet, die auch den Kontakt zum Kreis der Urheber:innen herstellen konnten.

Über das Video und über den aktuellen Stand der Proteste in Iran konnte der WDR mit einer Mutter und ihrer noch minderjährigen Tochter sprechen. Beide unterstützen von Beginn an aktiv die Protestbewegung. Damit und weil sie dem WDR von ihrer Situation erzählen, bringen sie sich in Lebensgefahr. Deshalb wurde das Interview anonymisiert.

WDR: Ihr Video zeigt, wie Demonstrierende während der Proteste fliehen müssen, in einen Hauseingang hinein. Dort sind Schüsse und Geschrei zu hören. Wie haben Sie die Situation erlebt?

Tochter: Das waren die ersten Proteste (Anm. der Red.: im Oktober, nach dem Tod von Mahsa Amini Mitte September). Wir hatten auf der Straße Feuer angezündet. Leute haben mit ihren Autos gehupt. Es ging darum, den Verkehr lahmzulegen und so die Regime-Kräfte abzulenken. Gegen elf Uhr ging es los und wir waren bis fünf Uhr abends da.

Eine Aufnahme eines Protests in Teheran.

Mutter: Wir haben ständig die Position gewechselt…

Tochter: …weil die angerückt sind und ihre Leute dort stationiert haben. Sie haben uns in die Enge getrieben, wir mussten immer weglaufen. Als sie sahen, dass wir in ein Gebäude gerannt sind, zerbrachen sie das Glas der Eingangstür, steckten ihre Schrotflinten hinein und schossen. Mehrere von uns wurden verletzt. Ich habe etwas an meiner Hand abbekommen. Die Frau neben mir hatte vier Kugeln in den Händen, und ihr Mann, der bei uns war, hat Kugeln zusammen mit Glassplittern in den Bauch abbekommen.

Video starten, abbrechen mit Escape Handyvideo von Iran-Protesten 00:40 Min. . Verfügbar bis 12.12.2022.

WDR: Das war die erste Protestphase, wie Sie sagen. Wie ist es jetzt? Nehmen Sie immer noch an Demonstrationen teil?

Tochter: Ja, natürlich, wir sind immer noch auf der Straße. Es gibt mehr Solidarität. Die Zahl der Menschen, die auf der Straße sind, ist viel größer als zuvor. Ich weiß nicht, ob sich die Augen der Menschen jeden Tag mehr öffnen oder ob die Zahl der Leute, die wir verlieren, sie überzeugt, dass wir in die Hände einer sehr diktatorischen Regierung gefallen sind.

Mutter: Die Kids schreiben nachts meist Parolen an Häuserwände und verteilen Flugblätter oder Aufruf-Schreiben. Ich drucke die Sachen aus, lasse sie die mitnehmen und verteilen. Gerade bereiten wir uns wieder auf neue Proteste an insgesamt drei Tagen vor, bei denen hoffentlich viele dabei sein werden.