Merz: "Hier ist eine Umlage in der Planung, die hinten und vorne nichts taugt"

WDR: Energiegeld, Gasumlage, Strompreishammer, Tankrabatt - den Leuten fliegen die Begriffe täglich nur so um die Ohren, und die Ampel-Regierung sucht bei allem noch ihre Gemeinsamkeiten. Die Menschen blicken nicht mehr durch und haben Angst vorm Winter. Das ist doch Ihre Chance, ein Gesamtkonzept vorzulegen. Haben Sie eins?

Merz: Wir werden das in der nächsten Woche im Fraktionsvorstand diskutieren. Auf unserem Bundesparteitag übernächste Woche werden wir ein Gesamtkonzept zur Wirtschafts- und Energiepolitik schreiben. Aber in der Opposition können wir nur Vorschläge machen, Gesetzgebungsarbeit muss die Mehrheit machen.

Ampel-Koalition uneins: Habeck (Grüne), Scholz (SPD) und Lindner (FDP)

Aber die drei Koalitionsmitglieder haben völlig unterschiedliche Vorschläge zum den Themen Gasumlage und Übergewinnsteuer. Jetzt sollen aus der Gasumlage auch Unternehmen Geld bekommen, die wirklich zu den großen Profiteuren der Krise zählen und an den hohen Gas- und Strompreisen richtig viel Geld verdienen. Das passt hinten und vorne nicht zusammen.

WDR: Soll die Gasumlage durch Steuergeld ersetzt werden? Wie konkret würden Sie es denn machen?

Merz: Faktisch macht es die Bundesregierung ja schon so, wenn sie auf der einen Seite die Gasumlage erhebt, auf der anderen Seite aber die Mehrwertsteuer auf Gas von 19 auf sieben Prozent absenken will. Das hätte sie dann gleich machen können. Hier ist also eine Umlage in der Planung, die hinten und vorne nichts taugt. Die Bundesregierung hat sie übrigens schon beschlossen, sie muss nicht nochmal durch den Bundestag. Es sei denn, wir stellen den Antrag, sie zurückzunehmen. Und den Antrag haben wir gestern gestellt.

WDR: Ab Oktober sollen ja alle Gasverbrauchenden eine Gasumlage zahlen - die Sie als Union noch zu Fall bringen wollen. Aber ohne so eine Gasumlage würden am Ende der Kette viele Menschen in die teure Grundversorgung rutschen. Was ist denn gut an der Gasumlage?

Merz: Ich sehe im Moment überhaupt keine Vorteile, so, wie die Bundesregierung sie plant. Im Übrigen: Sie treibt zusätzlich auch noch die Inflation nach oben. Wir haben heute schon eine Geldentwertung, die hoch genug ist. Es macht keinen Sinn, wenn der Staat seinerseits dann nochmal solche Umlagen beschließt, die auch nach Auskunft der Wirtschaftsforschungsinstitute nochmal einen Inflationsschub auslösen. Wir plädieren dafür, sie gar nicht erst zu erheben.