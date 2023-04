Integrationsminister-Treffen: Darüber wird in der Flüchtlingspolitik gerade gestritten

Am 10. Mai treffen sich die Länderchefs mit Bundeskanzler Olaf Scholz ( SPD ) zum Migrationsgipfel. Das Konfliktpotenzial zwischen Bund und Ländern ist in der Flüchtlingspolitik groß. Das wurde am Donnerstag nach dem Treffen der Integrationsminister der Länder in Wiesbaden erneut deutlich.

Das sind Streitpunkte zwischen Bund und Ländern

Die Bundesländer fordern vom Bund eine langfristige finanzielle Unterstützung bei der Integration geflüchteter Menschen. Geboten sei eine " verstetigte und dauerhafte Beteiligung des Bundes zur Unterstützung von Ländern und Kommunen ", sagte der amtierende Vorsitzende der Integrationsministerkonferenz, Hessens Sozialminister Kai Klose (Grüne).

Zudem seien höhere Summen nötig. Die tatsächlich anfallenden Integrationskosten seien bei der vom Bund bislang zugesagten Finanzierungspauschale von 2,75 Milliarden Euro für 2023 nicht ausreichend berücksichtigt, kritisierte Klose. Notwendig seien mindestens drei Milliarden Euro, hieß es.